СМИ: "видео с живым Трампом" укрепило слухи о его смерти

Ролик, на котором президент США Дональд Трамп играет в гольф, был призван опровергнуть слухи о его скоропостижной кончине, но лишь укрепил их, пишет Telegram-канал «Подъём».

По данным канала, видео — подлинное, на его кадрах действительно представлен Трамп, но оно было снято 28 июня.

Напомним, что в последние месяцы в интернете широко обсуждается состояние здоровья американского политика. Это вызвано тем, что на руках 79-летнего главы США появились пятна, схожие с теми, что были замечены у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до кончины.

В конце августа у сторонников конспирологических теорий появились три новых довода в пользу того, что Трамп умер или скоро умрет.

Во-первых, вице-президент США Джей Ди Вэнса признал, что готов возглавить страну в случае «ужасной трагедии». Во-вторых, американцы заметили, что активный и бодрый Трамп перестал появляться на публике.

Кроме того, появилась информация о том, что президент США отменил игру в гольф, что для него нехарактерно — он является большим поклонником гольфа, владеет площадками по всему миру.

На фоне этого в соцсетях появилось большое количество публикаций с фразой «Трамп мёртв». В X эта фраза даже вышла в тренды.