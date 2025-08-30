Баку назвал сроки начала переселения азербайджанцев в Карабах

Власти Азербайджана планируют начать переселение граждан в восстановленный город Агдам в Карабахе этой осенью, развернув масштабные инфраструктурные работы.

Первое переселение азербайджанцев в город Агдам в Карабахе начнется осенью этого года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

«Осенью этого года начнется первое переселение азербайджанцев в город Агдам. Восстановительные работы в Агдаме идут полным ходом. В городе ведутся очень серьезные инфраструктурные работы. Уже к концу следующего года часть исторического культурного центра города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование населению», – заявил представитель главы государства.

Впервые после 32-летнего перерыва между Баку и Агдамом начал курсировать пассажирский поезд. Агдам оказался под контролем Азербайджана после вооруженного конфликта осенью 2020 года. В результате боевых действий армянская сторона потеряла районы вокруг Карабаха и ряд территорий бывшей автономии, а в регион ввели российских миротворцев.

После завершения военной операции в сентябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности страны. Власти Нагорного Карабаха объявили о самороспуске с 1 января 2024 года, а из региона в Армению уехали более 100 тыс. жителей. Алиев сообщил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

С 2022 года Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза ведут переговоры о заключении мирного договора. В августе 2025 года в Вашингтоне была принята декларация о парафировании согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился на сотрудничество с США и третьими сторонами для создания транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции и ликвидации территориальных претензий, чтобы подписать мирное соглашение между странами.