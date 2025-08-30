Служба безопасности Украины (СБУ) привлечена к расследованию убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию", - написал он в Telegram-канале.

Как утверждает Зеленский, убийство экс-спикера Рады было "тщательно подготовлено".

Полиция вышла на след убийцы Парубия

Парубий был застрелен во Львове неизвестным 30 августа. Стрелявший скрылся.