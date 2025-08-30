Хуситы подтвердили гибель главы их правительства после израильского удара

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» подтвердили, что глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в специальном заявлении руководства повстанцев, сообщает телеканал Al Masirah.

По словам хуситов, жертвами атаки также стали «несколько его коллег-министров», имена которых не названы.

«Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год», — сказано в заявлении.

Кроме того, по информации хуситов, некоторые министры получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.