Axios: Трамп готов отстраниться от конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп может отстраниться от переговоров, касающихся Украины, если «одна или обе стороны не проявят больше гибкости». В Белом доме винят в срыве урегулирования европейских политиков. Об этом пишут аналитики издания Axios Майк Аллен и Барак Равид.

Обозреватели отмечают, что через две недели после саммита на Аляске не было достигнуто явного прогресса на пути к прекращению конфликта. Помощники Трампа разочарованы и утверждают, что виновны в этом европейские союзники, а не президент США Дональд Трамп или российский лидер Владимир Путин.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, в то же время тихо пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — пишут аналитики издания Майк Аллен и Барак Равид.

В итоге Трамп всерьёз рассматривает возможность отстраниться от переговоров, касающихся Украины, пока «одна или обе стороны не проявят больше гибкости».

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что пока они будут «наблюдать».