Президент Украины Владимир Зеленский затягивает проведение переговоров с Россией по личным мотивам. В этом политика в беседе с РИА Новости обвинил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией», — полагает Рогов.

По его мнению, шансы на мирное урегулирование российско-украинского конфликта возрастут, когда украинский лидер почувствует, что его власти ничто не угрожает. При этом Зеленский, по словам Рогова, верит, что Вооруженные силы Украины смогут удержать фронт и не допустить его обвала.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс также объяснил торможение мирного процесса со стороны Зеленского. По его словам, причиной, по которой политик «не делает ни шага навстречу» миру, могут быть «личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы».