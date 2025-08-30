Сийярто: встреча глав МИД ЕС показала настрой на продолжение войны на Украине

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС продемонстрировала настрой большинства на длительное продолжение украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании.

"Брюссель и большинство стран Европейского союза, возможно, не заинтересованы в успехе мирного процесса", – приводит слова Сийярто телеканал М1.

Венгерский министр отметил, что многие члены ЕС выразили готовность направить Украине еще 10 миллиардов евро "из средств европейского народа на закупку оружия и содержание украинской армии".

При этом, по его словам, в Евросоюзе не пришли к единому мнению по поводу возможности использования замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан призвал определить, что такое Украина, прежде чем принимать ее в Евросоюз. По мнению политика, сначала необходимо завершить украинский конфликт. После этого нужно определить, что эта страна из себя представляет, какие у нее границы и какое население.