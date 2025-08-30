В Сербии поздравили Лукашенко с днем рождения необычным способом

Поздравления в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю его дня рождения (исполнился 71 год) были размещены на билбордах в крупнейших городах Сербии — Белграде и Нови-Саде. Об этом сообщили представители консервативного движения «Наши», выступившие организаторами акции.

«Поздравление было размещено на билбордах в Белграде и Нови-Саде как выражение дружбы и поддержки сербского народа братской Беларуси и ее президенту. Президент Александр Лукашенко на протяжении многих лет показывает себя как искренний и большой друг сербского народа. В самые трудные моменты для Сербии Беларусь всегда стояла рядом с нами, а президент Лукашенко своими позициями и поступками ясно давал понять, что воспринимает Сербию как братскую страну», — говорится на сайте организации.

Движение «Наши» акцентирует внимание на том, что данной акцией подчеркивает важность сохранения традиционных связей между Сербией и Беларусью. Также отмечается, что в условиях серьезных политических вызовов сербская сторона должна сохранять верность своим настоящим союзникам.

«Наш народ хорошо понимает, что значит бороться за свободу и независимость, и поэтому с гордостью заявляем: С днем рождения, президент Лукашенко — тебя любит Сербия!» — подчеркнули организаторы акции.

В июле министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович во время визита в Белград сообщил об активизации двустороннего сотрудничества между двумя странами после периода затишья. Также в конце ноября 2023 года Александр Лукашенко призвал обратить внимание на внешнеполитический курс сербских властей по вопросу поддержки Белградом европейских и американских санкций в отношении Минска. При этом в декабре того же года президент Сербии Александр Вучич встретился с Лукашенко в Дубае и охарактеризовал Беларусь как дружественное государство.