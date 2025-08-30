Мировые медиа отреагировали на интервью президента России Владимира Путина перед его грядущим визитом в КНР. Ключевые тезисы российского лидера уже разлетелись на цитаты, сообщает «Иносми».

Так, немецкое издание MarketScreener отмечает обширное и взаимовыгодное торговое сотрудничество между странами. Владимир Путин во время предстоящего визита хочет обсудить с властями КНР новые экономические перспективы.

Авторы французского Boursier отметили слова президента о том, что Россия и Китай выступают против дискриминационных санкций, подрывающих международную торговлю. Обе страны продолжат работать над снижением взаимных торговых барьеров.

Арабская телекомпания Al Jazeera больше внимания уделила заявлениям Путина о возможных реформах Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые в корне могут изменить мировую торговлю.

Агентство «Синьхуа» отметило, что Россия стремится укреплять и культурные связи между странами. Сегодня в России обучается более 51 тысячи китайских студентов, а в Китае — 21 тысяча российских.

Китайский информационный интернет-центр China Org акцентировал внимание на историческом контексте, вспомнив визит Си Цзиньпина в Москву на празднование 80-летия Победы. Приезд российского президента также связан с укреплением памяти и уважительного отношения к прошлому. Путин подчеркнул, что народы Советского Союза и Китая вынесли основную тяжесть боевых действий и понесли наибольшие потери.

Global Times приводит слова российского лидера о том, что обе страны не допустят пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю.