Эстония выдала США обвиняемого в поставке России стратегических товаров

Эстония выдала США своего гражданина Андрея Шевлякова, который обвиняется в незаконной поставке России стратегических товаров. Об этом сообщила Государственная прокуратура прибалтийской республики, передает «Интерфакс».

© Global look

В ее заявлении говорится, что американская сторона предъявила мужчине обвинение в незаконной перевозке стратегических товаров из Соединенных Штатов в РФ. Также он обвиняется еще в семнадцати преступлениях, связанных с этой деятельностью.

В 2012 году США включили Шевлякова и связанные с ним компании в список подпавших под санкции лиц, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и противоречит внешнеполитическим интересам Вашингтона. Это означает, что ему было запрещено экспортировать из Соединенных Штатов любые товары без лицензии.

Шевляков был задержан в Эстонии в марте 2023 года в результате совместной операции ФБР и полиции безопасности прибалтийской республики. По версии обвинения, мужчина через подставные компании приобретал электронику американского производства и пересылал ее в Россию. Утверждается, что он закупал товары для российского правительства в нарушение норм экспортного контроля на протяжении более чем десяти лет.