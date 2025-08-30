В Белом доме ответили на сообщения о смерти Трампа

Президент США Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Собеседник издания заявил в субботу, 30 августа, что Трамп «в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф».

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп отказался от летнего отдыха ради переговоров по Украине. Он вместо работы из гольф-клуба в Бедминстере, где обычно проводит конец лета, остается в Вашингтоне.

Ранее в западных социальных сетях начали бурно обсуждаться слухи о возможной смерти президента США. Основанием для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что в случае непредвиденных обстоятельств готов занять пост главы государства.

Большой тёмный синяк вновь вызвал сомнения в здоровье Трампа

Пользователи также отметили, что сам Трамп на публике не появлялся со вторника, что для него необычно, а в ближайшее время не планируются публичные мероприятия с его участием.