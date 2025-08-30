Ликвидацию Парубия назвали черной меткой Зеленскому

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия является предупреждением Владимиру Зеленскому о том, что его «не спасут никакие заслуги». Так считает политолог Владимир Скачко, которого цитирует «АиФ».

В интервью изданию политолог прокомментировал субботние события во Львове.

«Это предупреждение Зеленскому, сформулированное приблизительно так: “смотри Вова, никакие заслуги не спасут тебя от сумасшедшего курьера с пистолетом, который подъедет и разрядит его в твою золотую башку”», — заявил Скачко.

По его мнению, в Парубия стрелял или неврастеник или хладнокровный киллер. При этом вряд ли ликвидация бывшего спикера Верховной Рады была оплачена.

Полиция вышла на след убийцы Парубия

Скачко отметил, что Львов занимает первое место на Украине по убийствам из-за коммерческих разборок.

«И там любое отступление, шаг влево, шаг вправо, сразу стреляют… Поверить в то, что кто-то дал три рубля за то, чтобы застрелили Парубия, очень сложно», — резюмировал политолог.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям назвал возможного заказчика ликвидации Парубия.