В Евросоюзе могут изменить принцип голосования

В Европейском союзе (ЕС) изучали возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

В документе описываются правовые варианты, среди которых — одобрение Европейской комиссией (ЕК) некоторых областей, допускающих принятие решений с помощью квалифицированного большинства. Отмечается, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным страна ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

До этого издание Politico писало о том, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня.

До этого Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.