На Украине начали постепенно избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Известный украинский политик Андрей Парубий был убит 30 августа на одной из львовских улиц. Нападавший скрылся, власти ведут расследование.

«Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота», — отметил Дубинский.

Напомним, что Парубий в 1988 году возглавил молодежную организацию «Спадщина», которая занималась восстановлением могил боевиков националистических организаций.

Полиция вышла на след убийцы Парубия

В 2013-14 годах выступал фактическим комендантом палаточного лагеря и главой отрядов «Самообороны Майдана».

Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.