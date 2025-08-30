Стало известно о возможном изменении принципа голосования в Евросоюзе

Несколько стран Евросоюза изучали возможности для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в Копенгагене.

По данным агентства, группа из нескольких стран изучила возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством. Кроме того, в документе представлены различные возможности так называемой подстраховки, которыми могли бы владеть страны. Также в материале подчеркивается, что именно согласие является опорой блока.

Отмечается, что такое изменение принципа голосования позволит принимать более быстрые и решительные действия. Благодаря ему отдельным государствам не будет позволено блокировать принятие решений, которые поддержали остальные члены блока.

Ранее сообщалось, что Венгрия может наложить вето на планы стран Европейского союза по проведению учений на Украине после возможного прекращения огня.