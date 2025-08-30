Полиция вышла на след мужчины, убившего во Львове экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

По данным местной полиции, в политика было совершено восемь выстрелов.

Нападавший после акции убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде, пояснили журналисты.

К моменту приезда скорой помощи Парубий был уже мертв, полученные им ранения были несовместимы с жизнью, рассказал руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.

Момент убийства Парубия попал на видео

Власти Украины немедленно отреагировали на происшествие. Владимир Зеленский и ряд других политиков призвал как можно скорее найти убийцу бывшего спикера.

Напомним, что Парубий — активный участник Оранжевой революции 2004 года и Евромайдана 2013-2014 годов.

В 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2016 по 2019 год — председателем Верховной Рады.