Окончательные параметры плана Евросоюза по предоставлению гарантий безопасности Украине, вероятно, будут обнародованы в ближайшие выходные. Как сообщает британское издание The Daily Telegraph, сейчас обсуждаются меры по патрулированию воздушного пространства, подготовке ВСУ и созданию военно-морской миссии в Черном море. Это произойдет после завершения боевых действий текущем конфликте.

Журналисты издания провели брифинги с более чем 10 западными должностными лицами, чтобы понять, каким образом европейские страны намерены контролировать выполнение возможного мирного соглашения. Отмечается, что ключевым элементом стратегии по недопущению эскалации конфликта станет восстановление и модернизация украинской армии —это должно стать основным фактором сдерживания.

«Украинские формирования будут защищать укрепленную границу на передовой, как это предусмотрено в любом мирном соглашении. Европейские страны-члены НАТО, в свою очередь, займутся перевооружением и подготовкой ВСУ. В частности, они продолжат предоставлять Киеву средства на покупку американских вооружений, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot или ракетные системы залпового огня HIMARS», — говорится в материале.

План также подразумевает привлечение на Украину сотрудников частных военных компаний (ЧВК) из США — они займутся строительством укреплений и новых военных баз, а также обеспечением безопасности коммерческих интересов своей страны. Президент Дональд Трамп обсуждает этот вопрос с лидерами ЕС. При этом в странах Европы считают, что присутствие американских ЧВК в Киеве будет служить дополнительным фактором сдерживания.

Некоторые страны-член Евросоюза предложили создать демилитаризованную буферную зону для разделения российских и украинских войск. Охранять ее могут миротворцы или наблюдатели из стран, согласованных Москвой и Киевом. Однако The Daily Telegraph отмечает, что отсутствие консенсуса между сторонами существенно снижает вероятность реализации подобного сценария. По данным издания, Украина настаивает на размещении в буферной зоне европейских военных контингентов, тогда как РФ предпочитает участие китайских миротворцев.

При этом сами лидеры стран ЕС не готовы размещать свои войска непосредственно на линии разграничения. Миротворцы могут быть дислоцированы в глубине украинской территории и выполнять функции «третьей линии обороны» в случае эскалации. Ранее обсуждалось возможное участие порядка 30 тысяч бойцов из Европы, но эту цифру уменьшили из-за ограниченности ресурсов и опасений по поводу негативной реакции Москвы. Предполагается, что срок пребывания военных на Украине составит от пяти до 10 лет или до тех пор, пока страна не сможет самостоятельно обеспечить свою безопасность. Особое внимание в ЕС уделяют переводу в Киев программ по подготовке личного состава армии государства. Наиболее реалистичный сценарий — размещение военных инструкторов на новых учебных базах на западных территориях. В первую очередь речь идет о миссиях Великобритании и Франции.

Кроме того, европейцы обсуждают возможность создания над Украиной бесполетной зоны для восстановления регулярного авиасообщения. По информации издания, этот процесс будет реализовываться поэтапно и начнется с западных областей. Возобновление гражданских рейсов рассматривается как важнейший фактор для привлечения инвестиций и возвращения украинских беженцев. Европейский план также предполагает запуск военно-морской миссии в акватории Черного моря под руководством Турции при поддержке Болгарии и Румынии для обеспечения безопасности коммерческих судоходных маршрутов и проведения работ по разминированию.

В части сотрудничества с США отмечается, что государства ЕС рассчитывают на дальнейшее предоставление Вашингтоном разведывательных данных и технических средств наблюдения — учитывая нехватку у европейцев собственных спутниковых систем для контроля за режимом прекращения огня. Сообщается также о переговорах между Евросоюзом и Штатами по поводу привлечения американских военачальников для координации развертывания европейских сил в рамках мирного плана. Среди возможных кандидатов называется верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

В то же время большинство государств ЕС опасаются относительно перспективы размещения своих миротворцев без значительной поддержки со стороны Вашингтона. Они все еще ожидают от Штатов четкой позиции относительно формата участия страны в реализации миссии. Основным пожеланием европейцев остается размещение американских истребителей и ракетных комплексов в Польше и Румынии, чтобы их можно было оперативно использовать при эскалации кризиса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что гарантии безопасности для Украины должны рассматриваться как итоговое соглашение, а не как предпосылка для достижения мира. Европейские дискуссии по данному вопросу не способствуют укреплению стабильности и строятся на устаревших принципах.