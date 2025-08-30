Во Львове объявили спецоперацию «Сирена» на фоне убийства Парубия

Во Львове, где в субботу, 30 августа, ликвидировали экс-главу СНБО Парубия, объявлена спецоперация «Сирена». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Инцидент произошел на одной из улиц Львова. Неизвестный мужчина в одежде доставщика еды приблизился к политику, несколько раз выстрелил в него и скрылся с места происшествия.

Следствие по делу об убийстве ведет полиция региона под надзором областной прокуратуры. К расследованию подключены руководство прокуратуры, Нацполиции и эксперты-криминалисты.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

Событие получило большой общественный резонанс. Известные политики высказали соболезнования родным и близким погибшего.

Парубий с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины. Активно участвовал в госперевороте 2014 года, курировал акцию в Доме Профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. В 2016-2019 годах был спикером Верховной рады.