За убийством экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия стоит Россия. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала глава фракции «Евросолидарность» Ирина Геращенко.

«Мы связываем это убийство с его государственнической проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и её пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — написала она.

30 августа во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

По данным украинских СМИ в Парубия выстрелили не менее восьми раз.

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.