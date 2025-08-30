Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

Высокопоставленные чиновники Белого дома полагают, что главы государств и правительств Евросоюза срывают мирные переговоры по Украине и пытаются не допустить прекращения боевых действий. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой об отправке ряда американских ЧВК на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — пояснил автор статьи.

По его данным, чиновники полагают, что Москва не имеет к затягиванию переговоров никакого отношения и это результат обструкционистской политики Европейского союза.