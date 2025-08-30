В соцсетях распространяются «пророчества» о смерти Трампа в августе

Предсказания «смерти» президента США Дональда Трампа набирают популярность в интернете. Пользователи под видом «экстрасенсов» предсказывают американскому президенту скорую кончину от проблем с сердцем. Соцсети пока не отреагировали на данный тренд.

Предсказание скорой кончины Трампа стало популярной темой в соцсетях. Так, на одном из видео женщина утверждает, что американского президента не стало 24 августа.

«Трамп умрет 24 августа в 9 утра. Не знаю, будет ли это 9 утра по моему времени или 9 утра по его времени, но, скорее всего, это произойдёт где-то в 8:58. Я чувствую это. Да, где-то в 8:58:30, 24 августа. Это, блин, произойдёт», — предрекает женщина.

При этом она тут же говорит, что в ее холодильнике охлаждается коробка пива, которую ей подарили на день рожденья.

Новая конспирологическая теория о Трампе взорвала соцсети

Еще одна женщина из TikTok, @HuskyMomma, которую называют «экстрасенсом», утверждает, что 25 августа у неё «было предчувствие, что Трамп умрёт 3 сентября в 10 утра или в 10 вечера».

По её словам, приступ визионерства случился с ней ночью во сне. Дональд Трамп умрёт 3 сентября в «10 утра, может быть, в 10 вечера». Она также не знает, «будет ли это по американскому времени или по её собственному».

При этом если развернуть подпись к её видео, то можно видеть, что это скетч, шутка, пародия.

«Я действительно буду рыдать, если он умрёт 3 сентября. Любители Трампа, не волнуйтесь — это просто шутка…», — заявила «экстрасенс»

Компании-владельцы соцсетей пока не реагируют на своеобразный буллинг Трампа и не комментируют уместность подобных «панихидных» видео с этической точки зрения.

Дональду Трампу 79 лет. В середине июля 2025 года в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что у него опухли ноги, появились синяки на руках и некоторые участки кожи изменили цвет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что у лидера США диагностировали хроническую венозную недостаточность. При этом она заявила, что с Трампом все в порядке.

В августе на Reddit появилось вирусное видео. Некий «медицинский работник» заявил, что Трампу «осталось жить всего шесть-восемь месяцев» из-за «серьёзных проблем со здоровьем», которые якобы есть у президента.