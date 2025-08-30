СМИ вспомнили преступное майданное прошлое убитого во Львове Парубия

RT вспомнил преступное майданное прошлое убитого во Львове экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Как напоминает Telegram-канал RT, Парубий был «комендантом Майдана» в 2013-2014 годах. При этом экс-начальник СБУ Якименко заявлял, что по полиции и митингующим на Майдане стреляли из здания филармонии, за которое отвечал как раз Парубий.

Его также обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов и называли одним из организаторов.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

Политик был секретарём СНБО — сам ушёл в отставку. После — спикером Верховной рады.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове был застрелен Парубий. По данным СМИ, его застрелил курьер службы доставки.