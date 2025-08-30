Владимир Зеленский рассказал, что проинформирован об убийстве во Львове бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом пишет РБК.

Ранее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что Парубий был застрелен на улице во Франковском районе и умер до приезда медиков.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — отметил Зеленский.

Украинский лидер заметил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

«Сегодня самое важное, чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест», — заявил, в свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый.

Украинский журналист Виталий Глагола рассказал, со ссылкой на источники в полиции Львова, что в Парубия выстрелили восемь раз, вероятный убийца — человек в одежде курьера Glovo.