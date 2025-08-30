Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в субботу утром, 30 августа. Курьер расстрелял политика и скрылся с места происшествия.

По данным агентства, официально эта информация пока не подтверждена, но Национальная полиция уже сообщила об убийстве во Львове известного политического деятеля, не называя его имени.

Позднее смерть Парубия подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Убийство полковника СБУ в Киеве попало на видео

Начато расследование, в нем участвуют сотрудники главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, СБУ и других ведомств.

Андрей Парубий был спикером Рады в 2016- 2019 годах. Он принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 годах, был комендантом «Самообороны Майдана».

В 2023-м Россия объявила Парубия в розыск по обвинению в причастности к массовым убийствам в Донбассе в 2014 году.