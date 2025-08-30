СМИ опубликовали кадры с места убийства экс-спикера Рады Парубия

Во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Кадры с места инцидента опубликовал украинский Telegram-канал УНИАН.

По данным канала, убийцей, предположительно, был курьер компании по доставке еды. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале написал, что стрелявший, ликвидировавший Парубия, разыскивается всеми профильными службами. По его словам, мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи. В посте он выразил соболезнования семье погибшего.

Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года и в последствии получил награду как выдающийся участник революции.

Бывшего спикера Рады, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Он организовал группу журналистов-расследователей под названием «Второе мая», которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.