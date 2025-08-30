Появилось видео с места убийства Парубия

Появилось видео с места убийства экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Ролик публикует Telegram-канал «Униан».

На кадрах видно, что на месте работают силовики, в том числе полиция.

30 августа во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

По данным украинских СМИ в Парубия выстрелили не менее восьми раз.

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.