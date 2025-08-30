Администрация Дональда Трампа изучает возможность направления американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках обсуждения будущих «гарантий безопасности». Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным газеты, сотрудники ЧВК будут задействованы в строительстве оборонительных сооружений и новых военных баз, а также в защите интересов американских компаний на территории Украины.

В европейских столицах расценивают потенциальное присутствие американских ЧВК как фактор сдерживания, теоретически способный повлиять на расчеты России, пояснили аналитики.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности организации сообщил ранее, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.