В Турции заявили о двуличии Запада в отношении Путина

США и западные государства хорошо понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе военного конфликта на Украине, но продолжают демонстрировать двуличие. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

© Газета.Ru

В статье говорится, что при этом европейские и американские лидеры совсем не критикуют премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«К Нетаньяху они до сих пор относятся как к «герою войны». И при этом им ничуть не стыдно!» — подчеркивает колумнист издания Берджан Тутар.

Он отмечает, что «те политики западных стран, которые так и не смогли осудить преступления Нетаньяху, после ударов ВС России по Киеву хором набросились на Путина».

«Ни одна логика не способна оправдать эти аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание в Газе, но стенает по Киеву», — заключил автор статьи.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза разделены и не готовы утвердить даже самые легкие санкции против Израиля за катастрофу в Газе. По ее мнению, это говорит о разделенности ЕС.