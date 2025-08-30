Фраза «Трамп мёртв» (Trump is Dead) попала в тренды соцсетей, публикации набрали миллионы просмотров, десятки тысяч комментариев. Об этом пишет портал India Today.

По данным портала, популярность этой фразы обусловлена тем, что в США постоянно распространяются слухи о тяжелой болезни 79-летнего президента.

СМИ публикуют десятки кадров, на которых крупным планом показаны руки главы США с пятнами, похожими на те, что были замечены у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до ее смерти.

У Трампа заметили необычный синяк

По словам журналистов, масла в огонь дискуссии подлили слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказанные в беседе с журналистами USA Today.

Политик заметил, что готов вмешаться в случае «ужасной трагедии». Он уточнил, что может взять на себя руководство, если того потребуют обстоятельства.

Вместе с тем, Вэнс подчеркнул, что президент США в хорошей форме, полон энергии и находится в «невероятно хорошем состоянии здоровья».

Пользователи соцсетей отметили, что Трамп в последние дни публиковал посты в соцсетях, но не появлялся на публике, не делал громкие заявления. Кроме того, он отказался от игры в гольф, что для него нехарактерно.

По их словам, еще одним сигналом о том, что в стране происходит что-то непонятное, важное, негативное стал резкий рост так называемого «Индекса пиццы Пентагона». Число заказов пиццы стабильно растет в случае глобальных ЧП, уточнили комментаторы.