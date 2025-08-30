Европейские лидеры запрещают украинскому президенту Владимиру Зеленскому проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным после обстрела ВС РФ Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(ЕС – «Газета.Ru) уже запрещает Зеленскому встречаться с Путиным в качестве реакции на обстрел Киева», — обратил внимание парламентарий.

Таким образом, считает Дубинский, Европа открыто вернулась к принципу продолжения конфликта «до победного конца».

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

28 августа российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты ВПК, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские регионы. В Европе обвинили ВС РФ в повреждении здания миссии ЕС, Москва эту информацию не подтверждала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».