Постоянные атаки вооруженных формирований Украины на нефтепровод «Дружба» сигнализируют о безумстве европейских элит и саморазрушении Евросоюза, пишет Strategic Culture.

В последние недели Будапешт трижды пожаловался на удары ВСУ по трубопроводу: 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти.

«Удар по крупному трубопроводу, по которому в Европу поставлялась жизненно важная нефть, — это ошеломляющий сигнал о самоуничтожении. Он демонстрирует, насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой», — отметил автор статьи.

Это безумие означает, что интересы государств-членов ЕС и европейских граждан добровольно приносятся в жертву, заметил обозреватель.

«Русофобские еврократы, избегающие любых дипломатических контактов с Москвой, фактически финансируют разрушение Европы», — уточнил эксперт.

По его словам, Венгрия и Словакия стали препятствием для опосредованной войны против России. Высказывания, действия премьер-министров этих стран раздражают власти Украины, мешают Брюсселю нарастить градус противостояния.