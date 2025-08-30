Уитакер: Трамп дал ВСУ оружие для ударов вглубь России

Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, рассказал в беседе с журналистами телеканала Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

В ноябре прошлого года 46-й президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий», — разъяснил Уитакер.

Журналисты отметили, что постпред не посчитал необходимым раскрыть, о каких именно системах идет речь.

Вместе с тем, Уитакер рассказал, что Вашингтон отправляет Киеву «миллион долларов в месяц» через партнеров по НАТО.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что на Украину уже в этом году могут быть поставлены управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится.

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона пояснили, в свою очередь, что Госдеп одобрил возможную поставку Украине до 3350 ракет ERAM на сумму $825 млн. Закупку частично оплатят Дания, Нидерланды и Норвегия.