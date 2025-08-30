Кая Каллас рассказала, когда России вернут ее замороженные активы

Россия должна заплатить репарации, чтобы вернуть замороженные активы, находящиеся в Европе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Мы не можем себе представить, что... если... будет заключено соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то эти активы будут возвращены России, если они не заплатили репарации», — отметила она.

29 августа портал Euractiv со ссылкой на источники сообщал о том, что Еврокомиссия (ЕК) готовит ряд предложений по конфискации замороженных активов России.

Мерц сделал неожиданное заявление о замороженных активах России

Отмечалось, что атака ВС России на Киев 28 августа «вновь вызвала призывы к более смелым шагам» по конфискации денежных средств. Некоторые дипломаты ЕС заявляют, что «это может сдвинуть дело с мертвой точки».