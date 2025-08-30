Администрация Трампа намерена «сблизиться» с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа намерена «отдалить» Россию от Китая и снова сблизить Москву с Вашингтоном. Об этом в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай пишет британская газета The Guardian.

«За визитом Путина будут внимательно следить в Вашингтоне, где чиновники администрации Трампа продвигают политику, направленную на то, чтобы отдалить Москву от Пекина и снова сблизить ее с США», — говорится в сообщении издания.

Владимир Путин отправится в Китай и проведет там четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Президент России примет участие в саммите ШОС и встретится с Си Цзиньпином. О важности визита и возможных темах переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит «совершенно беспрецедентным» и подчеркнул, что российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита в Китай Путин встретится в том числе с лидерами Индии, Ирана, Сербии, Турции и Узбекистана. Россия также прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае.