Тысячи парящих над военными базами шарообразных НЛО сбили с толку Пентагон

Пентагон сбит с толку 8000 таинственными неопознанными летающими объектами, парящими над военными базами США. В последние годы над США было замечено множество маленьких металлических шаров, из-за чего Пентагон пытается идентифицировать эти таинственные НЛО.

В новом отчете краудсорсинговой платформы Enigma, которая позволяет людям сообщать о наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщается о более чем 8000 наблюдениях по всей территории США в период с декабря 2022 по июнь 2025 года. Среди них в 422 сообщениях конкретно описываются металлические шары, причем большинство из них наблюдалось между 1 и 4 часами ночи вблизи военных объектов в Нью-Йорке, Калифорнии и Аризоне, пишет Daily Mail.

Очевидцы, в том числе гражданские лица, пилоты и военнослужащие, сообщали, что видели, как сферы бесшумно зависали в воздухе, а затем начали двигаться с невероятной скоростью, не оставляя следов своего вылета. Некоторые из этих наблюдений были засняты на видео или зафиксированы радарами, хотя многие остаются необъяснимыми.

"Я шел на работу, когда поднял глаза и увидел два металлических объекта, похожих на жидкость, которые парили около двух минут", - рассказал один из очевидцев над бруклинским фортом Гамильтон в июне 2024 года.

Другой житель Калифорнии рассказал, что видел металлический шар над Лос-Анджелесом вскоре после того, как мимо пролетела эскадрилья самолетов.

Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО

Отделу Пентагона по борьбе с аномалиями (AARO) было поручено расследовать сообщения об НЛО, и многие из них были отнесены к природным явлениям, таким как стаи птиц, обычные самолеты, беспилотные летательные аппараты, воздушные шары или другие объяснимые объекты.

Однако, пишет Daily Mail, некоторые случаи остались нераскрытыми, как сообщается, из-за недостатка данных. Из 757 случаев наблюдения НЛО в период с мая 2023 по июнь 2024 года, опубликованных в ежегодном отчете AARO, 21 случай был классифицирован как неразрешенные наблюдения.

Хотя Пентагон и гражданские организации, такие как Национальный центр изучения НЛО (NUFORC), также занялись каталогизацией этих инцидентов, многие из них продолжают ставить в тупик военных чиновников, которые никак не могут объяснить увиденное.

В то время как в новом отчете основное внимание уделялось тысячам наблюдений в США за последние три года, странные шары были задокументированы по всему миру, от Пуэрто-Рико до Ближнего Востока.

Более того, эти крошечные летательные аппараты, по-видимому, посещали небо планеты на протяжении десятилетий, а пилоты во время Второй мировой войны сообщали о подобных шарах в небе Европы.

"Энигма" обнаружила, что более 360 сообщений о "металлических шарах" были получены в радиусе нескольких миль от военных баз здесь, на территории США.

В трех из этих случаев свидетели показали, что шары неоднократно попадали в радиусе пяти миль от форта Гамильтон в Нью-Йорке, военного заповедника Папаго в Аризоне и военно-воздушной базы Лос-Анджелес.

Эти загадочные наблюдения шара включают в себя одну шокирующую встречу, о которой рассказал доктор Шон Киркпатрик, бывший директор AARO, и которая была запечатлена на камеру беспилотника MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке в 2022 году.

Киркпатрик предупредил, что если эти видеозаписи не доказывают существование инопланетян, то они свидетельствуют о том, что конкурирующая иностранная держава может "что-то делать на нашем заднем дворе".

Некоторые теории предполагают, что эти шары могут быть устройствами наблюдения иностранных держав, таких как Китай или Россия, отмечает Daily Mail.

Согласно отчету New York Times за 2022 год, правительственные чиновники полагали, что это могут быть усовершенствованные беспилотники из-за их огромной маневренности и способности избегать радаров. В прошлом году эта теория переросла в безудержную паранойю, когда над Восточным побережьем было замечено бесчисленное количество беспилотников, в том числе над ключевыми военными объектами и владениями президента Трампа в Нью-Джерси.

Что касается отчета Enigma, то многие из замеченных шаров были сосредоточены в Техасе и Флориде.

На самом деле, в августе посетители Disney World в Эпкоте, штат Флорида, увидели неожиданное зрелище, когда над парком развлечений появился светящийся шар, пишет Daily Mail. После поиска в Интернете и не найдя никакой информации о беспилотниках или спутниках в этом районе, Морган Уэльсман, цифровой директор The Bobby Bones Show, описал объект как "НЛО", добавив: "Определенно, это НЛО с инопланетянами".

Платформа Enigma также получила сообщения о наблюдениях со всех концов США за критически важной инфраструктурой, такой как электростанции, и за военно-морскими судами в море. Однако самое убедительное доказательство этого нашествия таинственных шаров было найдено в Колумбии, где местные жители действительно обнаружили металлическую сферу, которую видели парящей над городом Буга в марте.

"Сфера Буга" стала главной темой обсуждения среди исследователей НЛО, поскольку ученые утверждают, что объект содержит лабиринт волоконно-оптических проводов, которые позволяют предположить, что он может посылать и принимать сигналы. После столкновения с линией электропередач и падения на землю объект, по-видимому, каким-то образом уничтожил всю траву и почву в том месте, где он приземлился.

Ученые предположили, что это было доказательством того, что объект создавал какое-то энергетическое поле, но до сих пор исследователи не пытались насильственно вскрыть объект. С тех пор сфера была доставлена в Мексику для дальнейшего анализа. Однако исследователь НЛО доктор Джулия Моссбридж из Университета Сан-Диего - одна из многих, кто сомневается в подлинности сферы Буга, называя ее "искусственным художественным проектом".