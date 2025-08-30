ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с семьями северокорейских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, и выразил им соболезнования. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

— Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции, — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что с глубоким сожалением воспринимает тот факт, что погибших военных не удалось спасти и вернуть домой. В завершение встречи он вручил родственникам портреты их близких, завернутые в государственный флаг страны, передает агентство.

До этого лидер КНДР в Пхеньяне провел церемонию вручения наград солдатам и командирам Корейкой народной армии, которые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Ранее Ким Чен Ын заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. К тому же, в ходе разговора Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков.