В словах фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в высказываниях о торговой сделке с США и Украине подставляет своих высокопоставленных чиновников. Об этом написало издание Euractiv.

На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орло фон дер Ляйен заявила, что торговая сделка Евросоюза и США не связана с продолжением поддержки Киева Вашингтоном. В публикации указали, что это создает противоречие между словами главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле признал, что она «касается Украины»

В материале добавили, что высказывание фон дер Ляйен возможно расценить как упрек высокопоставленному чиновнику Евросоюза по вопросам торговли Сабине Вейянд, которая на этой неделе отметила связь проблем безопасности и переговоров.