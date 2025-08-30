Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в эфире своего YouTube-канала оценил готовность президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников согласиться на размещение в республике китайских миротворцев.

Нардеп считает, что Киев и Европа никогда не согласятся на идею, чтобы на Украине наряду с британскими, французскими и немецкими войсками находился китайский контингент.

«Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто. Вся эта тема нахождения войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!» — выразил мнение Дубинский.

Он считает, что регулярно обсуждающийся вопрос коалиции желающих и размещения контингентов нацелен на затягивание переговоров и срыв мирных инициатив.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. При этом собеседник издания в Белом доме опроверг сведения о подобных дискуссиях.

До этого стало известно, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.