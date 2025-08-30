Макрон и Мерц захотели обсудить с Трампом один вопрос

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к введению вторичных санкций против России, лидеры позвонят президенту США Дональду Трампу по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники Украины надеются, что этот шаг может подтолкнуть Трампа к выполнению угроз расширить санкции против Кремля. Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных, но, скорее всего, это будут отдельные телефонные разговоры», — говорится в сообщении издания.

До этого Макрон говорил о том, что Россия столкнется с новыми санкциями, если президент РФ Владимир Путин не встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон выступил с новой угрозой в адрес России

В конце августа Макрон заявлял, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.