Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая

Человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила, что Россия и Китай тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе.

По словам Сяо Хэ, обе страны развивают партнёрские отношения в рамках таких инициатив, как Евразийский экономический союз и «Один пояс, один путь». Ключевыми направлениями сотрудничества Москвы и Пекина, отметила робот, являются энергетика, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство.

Ранее в китайский Тяньцзин прибыл президент России Владимир Путин. В Китае российского лидера встретили почётным караулом.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй между тем заявил, что в Китае могут найти применение различные цифровые разработки известных российских компаний.