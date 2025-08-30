Трамп оставил в силе признанные судом незаконными пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что все ранее введенные им пошлины на импорт из других стран по-прежнему остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего большинство из этих тарифов незаконными. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

«Все пошлины по-прежнему в силе», — написал он.

По его словам, апелляционный суд в округе Колумбия ранее «ошибочно постановил», что указанные тарифы нужно отменить. Трамп уверен, что такой шаг привел бы к катастрофе для США.

«Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными», — заявил американский лидер.

Ранее апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и поэтому большинство из них признаны незаконными. «Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране», — говорится в суда.