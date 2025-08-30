Жители Китая ищут русских жен, но их брак может быть недолгим

Растущий гендерный дисбаланс в Китае, усугубленный последствиями политики «одна семья — один ребенок», заставляет многих китайских мужчин искать брачных партнеров за рубежом, в том числе в России. Как отмечает китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова, эта тенденция сохраняется с 1990-х годов, пишет "Lenta.RU".

Китайцы часто руководствуются стереотипными представлениями о славянских женщинах как о более покладистых, преданных семье и ориентированных на детей по сравнению с соотечественницами.

Эти образы активно поддерживаются через блоги россиянок, вышедших замуж за китайцев, и деятельность брачных агентств. Однако, как показывает практика, такие межкультурные союзы часто оказываются недолговечными. Одной из причин является разница в менталитете и традициях. Китайские мужчины могут недооценивать самостоятельность российских жен, ожидая большей пассивности, в то время как женщины сталкиваются с культурными барьерами и отношением, ограничивающим их участие в решении сложных семейных вопросов.

Кроме того, отсутствие традиции выкупа за невесту со стороны россиянок, которая распространена в Китае, изначально делает такие браки более доступными, но не гарантирует их прочности. Различия в подходах к воспитанию детей, ведению быта и глубинные культурные стереотипы часто приводят к непониманию и сокращают продолжительность этих отношений.