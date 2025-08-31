Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отчитывается о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами непосредственно перед главой американской администрации Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что, как правило, Уиткофф звонит главе Белого дома сразу же после своих встреч с Путиным.

При этом уточняется, что содержание его бесед с Трампом редко доходит до других членов администрации США.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Уиткофф нарушил стандартный протокол на встрече с Путиным 6 августа в Москве — пришёл без стенографиста.

Позже в Politico также сообщили, что он перестал использовать услуги переводчика из России.