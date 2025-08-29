Мерц неожиданно высказался о конфликте Германии с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

По словам Мерца, Германия уже вошла в состояние конфликта с Россией. Как объяснил канцлер, это связано с тем, что Москва «дестабилизирует» Германию и проводит операции по вмешательству через интернет — проводит кибератаки на инфраструктуру и пытается оказать влияние на население.

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — заявил он.

Мерц также согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин является «хищником у дверей Европы».

Ранее Мерц и Макрон призвали к введению вторичных санкций против партнеров России.