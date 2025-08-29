ЕС призвал Грузию разморозить счета НПО, обвиняемых в финансировании беспорядков

Евросоюз призвал власти Грузии разморозить счета семи неправительственных организаций, заблокированные судом за финансирование беспорядков в 2024 году. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.

"Евросоюз призывает власти Грузии немедленно отменить решении о заморозке банковских счетов организаций независимого гражданского общества", - говорится в сообщении.

ЕС назвал решение грузинских властей заморозить счета НПО "очередным нападением на фундаментальные права и использование судебной системы оружием репрессий" с целью "заглушить иное мнение". В заявлении также говорится, что "гражданские организации не являются врагами государства, а служат опорой плюрализма и подотчетности властей.

Ранее прокуратура Грузии сообщила о блокировке Тбилисским городским судом счетов семи неправительственных организаций, финансировавших беспорядки в Грузии в 2024, в частности, приобретение спецсредств для противостояния участников митингов правоохранителям.

В 2024 году в Грузии прошли массовые протесты. Весной они были вызваны принятием в парламенте закона об иноагентах, осенью - парламентскими выборами, итоги которых не признала оппозиция. 28 ноября началась новая волна протестов, после объявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Митинги сопровождались противостоянием с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстрантов.