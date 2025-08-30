Президент Украины тормозит мирный процесс по урегулированию, считает американский экономист Джеффри Сакс. Об этом рассказал РИА Новости.

По его мнению, причиной, почему политик «не делает ни шага навстречу» миру, могут стать «личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы». Сакс отметил, что точно так же поступают и европейские лидеры.

Ранее Зеленский решил напомнить американскому лидеру Дональду Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что обсуждал возможность переговоров с Трампом, а также европейскими лидерами. Тогда американский лидер сказал, что ясность по этому вопросу появится в течение двух-трех недель. Зеленский отметил, что сроки для ответа России по переговорам истекут 1 сентября.