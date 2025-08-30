Макрон выступил с новой угрозой в адрес России

Россия столкнется с новыми санкциями, если президент РФ Владимир Путин не встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает газета Le Figaro.

«Если эта двусторонняя встреча, которую президент Путин обещал президенту Трампу, не состоится до понедельника, я считаю, это будет означать, что президент Путин в очередной раз переиграл президента Трампа», — отметил он.

По словам Макрона, в случае отсутствия встречи лидеров Париж и Берлин будут выступать за дальнейшее санкционное давление в отношении России.

Президент Франции добавил, что Париж и Берлин «будут очень четко утверждать, что первичные и вторичные санкции будут приняты» против России.

Макрон и Мерц призвали наказать партнеров России

Во время визита в Латвию глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен резко высказалась о российском президенте Владимире Путине, назвав его «хищником». Такое заявление она сделала вслед за Макроном.

В конце августа Макрон говорил, что Москва не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь». В связи с чем президент франции призвал лидеров Евросоюза «не быть наивными». Он буквально сказал: «хищник у наших ворот», очевидно перефразировав знаменитое произведение Уильяма Крейга.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.