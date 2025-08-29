Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «европейский провоенный мейнстрим» не смог добиться того, чтобы Россия «встала на колени». Об этом сообщает Telegram-канал Ruptly.

По мнению Сийярто, страны Европы хотели надавить на Россию в том числе и экономическим путем, но у них это не вышло. Помимо этого министр также заявил, что лидеры европейских стран ошиблись в политике по поводу конфликта на Украине — Сийярто считает, что они не приложили никаких усилий для его прекращения.

«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики. Когда конфликт завершится, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему они выбрали данную стратегию», — заявил он.

Ранее Сийярто назвал европейских политиков главным препятствием на пути к миру на Украине.