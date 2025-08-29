Сийярто: Европа не смогла «поставить Россию на колени»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «европейский провоенный мейнстрим» не смог добиться того, чтобы Россия «встала на колени». Об этом сообщает Telegram-канал Ruptly.
По мнению Сийярто, страны Европы хотели надавить на Россию в том числе и экономическим путем, но у них это не вышло. Помимо этого министр также заявил, что лидеры европейских стран ошиблись в политике по поводу конфликта на Украине — Сийярто считает, что они не приложили никаких усилий для его прекращения.
«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики. Когда конфликт завершится, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему они выбрали данную стратегию», — заявил он.
Ранее Сийярто назвал европейских политиков главным препятствием на пути к миру на Украине.