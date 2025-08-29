В Индонезии разрешили разгонять протестующих фейерверками
Власти Индонезии разрешили полицейским разгонять протестующих фейерверками. Кадры происходящего опубликовал Mash.
На видео видно, как среди толпы людей взрываются фейерверки. Часть из протестующих пытается отбежать от них подальше, а другие снимают происходящее на телефоны.
Ранее сообщалось, что в Джакарте тысячи индонезийцев вышли на массовые протесты. Участники акции, среди которых рабочие, студенты и представители небольших партий, требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Кроме того протестующие хотят роспуска парламента.