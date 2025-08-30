Венгрия назвала «красную линию» в отношениях с ЕС

Перенос миссии по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Евросоюза на территорию украинской стороны является «красной линией». Об этом сообщил заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

До этого издание Politico писало, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза (ЕС) проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня. Отмечается, что для предоставления обучения и консультаций на территории Украины Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока. По данным издания, Венгрии наложит вето на планы ЕС.

20 августа Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт».